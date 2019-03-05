Son Dakika Haberleri: ECB ve BoE, döviz takas anlaşması imzaladı

ECB ve BoE, döviz takas anlaşması imzaladı

1 saat önce

Avrupa Merkez Bankası, "Bu etkinleştirme, BoE'nin likidite sigortası temininde ilave esneklik sağlamada, hanehalklarına ve şirketlere hizmet veren piyasaların işleyişini desteklemede ihtiyati bir adım" açıklamasında bulundu.

ECB ve BoE, döviz takas anlaşması imzaladı, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası, "Bu etkinleştirme, BoE'nin likidite sigortası temininde ilave esneklik sağlamada, hanehalklarına ve şirketlere hizmet veren piyasaların işleyişini desteklemede ihtiyati bir adım" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:15 

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme" Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:41:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ECB ve BoE, döviz takas anlaşması imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]