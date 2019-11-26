Son Dakika Haberleri: ECB / Villeroy: Düşük faizler ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek
Son Dakika Ekonomi ECB / Villeroy: Düşük faizler ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek - Son Dakika Ekonomi

ECB / Villeroy: Düşük faizler ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, düşük faizlerin Euro Bölgesi ekonomisine destek sağlamayı sürdüreceğini söyledi.

ECB / Villeroy: Düşük faizler ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, düşük faizlerin Euro Bölgesi ekonomisine destek sağlamayı sürdüreceğini söyledi.

Villeroy, Fransız radyosu Classique ile söyleşisinde, Almanya ve Hollanda'nın finansal olanaklarını kullanması gerektiğini vurguladı.

Fransa'daki ekonomik duruma da değinen Villeroy, son beş yılda aşırı borçluluk ile ilgili davaların sayısında yüzde 40 azalma olduğuna da dikkat çekti.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da, düzenlediği basın toplantısında, ECB'nin para politikası hedeflerinin  tümünün önümüzdeki aylarda ECB politika yapıcıları arasında tartışılacağını söyledi.

Holzmann, "ECB para politikası hedefleri tartışmaya açıklar ve bu  tartışma gelecek aylarda olacak. Politika hedefleri gözden geçirilmeye  ve revize edilmeye açıklar. Her şey tartışılmaya açık" diye konuştu.


Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:56 Kaynak: DHA
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