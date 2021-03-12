ECB / Villeroy: Ekonominin ısınmasında sorun görmüyorum

Avrupa merkez bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau Avrupa ekonomisinde fazla ısınmasında bir sorun görmediğini söyledi.

Aynı zamanda Fransa Merkez Bankası Başkanı olan Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın, katıldığı bir online konferansta söz konusu gelişmeler karşısında, gerekli olduğu sürece ikame edici politikaları uygulamayı sürdüreceğini de vurguladı.