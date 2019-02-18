Ecb / Villeroy: Faizlerde Atılacak Adım Ekonomideki Gelişmelere Bağlı
53 dakika önce
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin global finansal kriz sonrasındaki ilk faiz artırımının Euro Bölgesi ekonomisindeki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin global finansal kriz sonrasındaki ilk faiz artırımının Euro Bölgesi ekonomisindeki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.
İspanya'da yayınlanan El Pais gazetesine konuşan Villeroy, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın, anlık bir hareket mi, yoksa daha kalıcı bir durum mu olduğunun anlaşılması gerektiğine dikkat çekti ve faizlerin mevcut düzeylerinin, en azından yaz aylarına kadar sürdürüleceğini vurguladı.
"Burada anahtar soru, yavaşlamanın geçici mi yoksa daha kalıcı mı olduğu" diyen Villeroy, faizler konusunda uzun süredir devam ettirilen yönlendirmenin büyümenin yavaşlaması ile birlikte piyasa beklentileri ile giderek daha uyumsuz hale geldiğine dikkat çekti. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:53 Kaynak: DHA
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