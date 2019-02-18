Son Dakika Haberleri: Ecb / Villeroy: Faizlerde Atılacak Adım Ekonomideki Gelişmelere Bağlı

Ecb / Villeroy: Faizlerde Atılacak Adım Ekonomideki Gelişmelere Bağlı

53 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin global finansal kriz sonrasındaki ilk faiz artırımının Euro Bölgesi ekonomisindeki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Ecb / Villeroy: Faizlerde Atılacak Adım Ekonomideki Gelişmelere Bağlı, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin global finansal kriz sonrasındaki ilk faiz artırımının Euro Bölgesi ekonomisindeki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

İspanya'da yayınlanan El Pais gazetesine konuşan Villeroy, Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın, anlık bir hareket mi, yoksa daha kalıcı bir durum mu olduğunun anlaşılması gerektiğine dikkat çekti ve faizlerin mevcut düzeylerinin, en azından yaz aylarına kadar sürdürüleceğini vurguladı.

"Burada anahtar soru, yavaşlamanın geçici mi yoksa daha kalıcı mı olduğu" diyen Villeroy, faizler konusunda uzun süredir devam ettirilen yönlendirmenin büyümenin yavaşlaması ile birlikte piyasa beklentileri ile giderek daha uyumsuz hale geldiğine dikkat çekti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

İspanya, Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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