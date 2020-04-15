ECB / Villeroy: Kamu harcamaları artırılmalı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ECB / Villeroy: Kamu harcamaları artırılmalı - Son Dakika Ekonomi

ECB / Villeroy: Kamu harcamaları artırılmalı

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, orta vadede kamu harcamalarının artırılmasının büyük önem taşıdığı uyarısı yaptı.

ECB / Villeroy: Kamu harcamaları artırılmalı, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, orta vadede kamu harcamalarının artırılmasının büyük önem taşıdığı uyarısı yaptı.

Villeroy, yüksek kamu borçları için bir "mucize çözüm" bulunmadığına da dikkat çekti.

Fransa Merkez Bankası'nın perakende satışlar verisini açıklamasının ardından bir açıklama yapan Villeroy, kriz sürecinin iyi yönetilmesi durumunda, ekonomik şokun Covid-19 salgını sonrası etkisinin geçici olacağını söyledi.

Fransız bankalarının 10 yıl önceki küresel finansal kriz dönemine göre daha güçlü olduklarına inandığının altını çizen Villeroy, "ECB bankaara neredeyse sınırsız likidite sağlıyor" diye anımsattı.

Daha önceki açıklamalarında Euro Grubu'nun Covid-19 salgını karşısında atılacak adımlar konusunda ortak görüş oluşturamadığını söyleyen Villeroy, artık Avrupa Birliği görüşmelerinde gelişmeler olduğunu vurguladı.


Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:38 Kaynak: DHA

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