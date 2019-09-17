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Ecb/villeroy: libra'yı yakından takip edeceğiz

7 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Facebook'un kendi faydasına kullanabileceği kripto para birimleri kurallarına yönelik kurallardaki açıklıklar sebebiyle şirketin stabelcoini Libra'nın "dikkatli bir şekilde inceleneceğini" söyledi.

Ecb/villeroy: libra'yı yakından takip edeceğiz, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Facebook'un kendi faydasına kullanabileceği kripto para birimleri kurallarına yönelik kurallardaki açıklıklar sebebiyle şirketin stabelcoini Libra'nın "dikkatli bir şekilde inceleneceğini" söyledi.

Mevduatlar, kısa dönem devlet tahvilleri veya değerli metaller gibi emtialar tarafından desteklenen stablecoinler kapsamında Facebook'un kripto para birimi projesi Libra da en çok bilinen stablecoin olarak görülürken, Villeroy Libra'yla ilgili şu yorumu yaptı:

"Stablecoinler, Bitcoin gibi spekülatif varlıklardan oldukça farklılar. Bunun yanında, yasa yapıcıların Libra'yi küresel olarak yakından takip etmesi gerekiyor ve inanın, biz de öyle yapacağız."

Facebook'tan Libra'ya yönelik yapılan son açıklamada, şirketin İsviçre'de lisanslı bir ödeme aracı olarak hizmet verebilmek için başvuruda bulunacağı belirtilmişti. Buna karşılık Villeroy, bankacılık lisansı olmadan bankacılık hizmeti vermenin hiçbir ülkede yasal olmadığını hatırlattı.

Avrupa Merkez Bankası, Facebook, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:44 Kaynak: DHA
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