Son Dakika Haberleri: ECB/Villeroy: Ticaret gerginlikleri büyümeyi tehdit ediyor
Son Dakika Ekonomi Haber

ECB/Villeroy: Ticaret gerginlikleri büyümeyi tehdit ediyor

1 saat önce

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, giderek yükselen ticaret gerginliklerinin Avrupa'nın büyümesini tehdit ettiğini ve euronun büyük ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya geldiğini söyledi.

ECB/Villeroy: Ticaret gerginlikleri büyümeyi tehdit ediyor, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, giderek yükselen ticaret gerginliklerinin Avrupa'nın büyümesini tehdit ettiğini ve euronun büyük ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya geldiğini söyledi.
Avrupa'nın küresel ticaret savaşları ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışı gibi belirsizliklerle karşı karşıya olduğu belirtilirken ECB'den yapılan açıklamada yüksek miktarda borçlu ülkeler ve firmaların tehlike altında olduğuna işaret edildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCDD, trenle 27,88 euroya Sofya turu düzenliyor Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü Selçuk Şahin ve Emel Şahin Çeşme'de aşk tazeledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 14:17:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ECB/Villeroy: Ticaret gerginlikleri büyümeyi tehdit ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]