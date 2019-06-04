ECB/Villeroy: Ticaret gerginlikleri büyümeyi tehdit ediyor
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– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, giderek yükselen ticaret gerginliklerinin Avrupa'nın büyümesini tehdit ettiğini ve euronun büyük ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya geldiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
– Avrupa Merkez Bankası
(ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Fransa Merkez Bankası
Başkanı Francois Villeroy de Galhau, giderek yükselen ticaret gerginliklerinin Avrupa'nın büyümesini tehdit ettiğini ve euronun büyük ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya geldiğini söyledi.
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'ın Avrupa Birliği
'nden ayrılışı gibi belirsizliklerle karşı karşıya olduğu belirtilirken ECB'den yapılan açıklamada yüksek miktarda borçlu ülkeler ve firmaların tehlike altında olduğuna işaret edildi.
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