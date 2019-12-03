Son Dakika Haberleri: ECB/Visco: Faiz indirimi yerine tahvil almak daha iyi
Son Dakika Ekonomi ECB/Visco: Faiz indirimi yerine tahvil almak daha iyi - Son Dakika Ekonomi

ECB/Visco: Faiz indirimi yerine tahvil almak daha iyi

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco, ekonomik teşvik olarak tahvil alımını negatif faize tercih edeceğini söyledi ve faizleri indirmenin finansal sistem üzerinde olumsuz etkisi olacağını ekledi.

ECB/Visco: Faiz indirimi yerine tahvil almak daha iyi, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco, ekonomik teşvik olarak tahvil alımını negatif faize tercih edeceğini söyledi ve faizleri indirmenin finansal sistem üzerinde olumsuz etkisi olacağını ekledi.

Aynı zamanda İtalya Merkez Bankası Başkanı da olan Visco, Avrupa'nın ihtiyacının Euro Bölgesi ülkelerince oluşturulacak bir organizasyondan sağlanacak güvenceli tahvil olduğunu ifade etti.ECB Ekim ayında faiz oranlarını sabit tutmuş ancak aylık 20 milyar euro bütçeli bir varlık alım programını yeniden başlatmıştı.


- İstanbul
Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:20 Kaynak: DHA
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