Son Dakika Haberleri: ECB / Visco: İtalya hükümeti harcamalara odaklanmalı
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ECB / Visco: İtalya hükümeti harcamalara odaklanmalı

2 saat önce

– İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, İtalyan hükümetinin, Avrupa Birliği'nin, ülkenin finansal dengesizlikler nedeniyle verebileceği olası bir cezadan kaçınmak için, kamu borçlarını artıran harcamalara odaklanması gerektiğini söyledi.

ECB / Visco: İtalya hükümeti harcamalara odaklanmalı, System.String[]
– İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, İtalyan hükümetinin, Avrupa Birliği'nin, ülkenin finansal dengesizlikler nedeniyle verebileceği olası bir cezadan kaçınmak için, kamu borçlarını artıran harcamalara odaklanması gerektiğini söyledi.
Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi olan Visco, Avrupa Konseyi ile birlikte çalışarak 1970 yılından bu yana yürürlükte olan vergi yasasının yerine kapsamlı bir reform yapılması gerektiğine işaret etti.
İtalya Merkez Bankası'nın Cuma günü yaptığı açıklamada, kamu borçlarının, gayri safi yurt içi hasılaya oranını düşürmek için bir strateji oluşturulması gerektiği ve bu amaçla sıkı bir bütçe kontrolüne geçilmesi gerektiği uyarısı yapıldı.
Finansal dengeyi yeniden sağlamak için, vergi kaçırmaya karşı önlemlerin yeni teknolojilerle geliştirilmesi ihtiyacı olduğunu belirten Visco, finansal revizyonun işgücü piyasasına odaklanarak, iş ortamını iyileştirmesi gerektiğini ve  ertelenen yatırımlarda genel belirsizliğin görüldüğünü vurguladı. Visco ayrıca, İtalya'nın güçlü noktasının diğer gelişmiş ülkelere göre düşük özel sektör borcu olduğunu söyledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:02 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, İtalya, Ekonomi
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