Son Dakika Haberleri: ECB/Weidmann: ECB'nin politika değişikliğine ihtiyacı yok

ECB/Weidmann: ECB'nin politika değişikliğine ihtiyacı yok

10 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, zayıf Euro Bölgesi ekonomisine karşın, ECB'nin hali hazırda politikasını değiştirmesi ihtiyacı görmediğini söyledi.

ECB/Weidmann: ECB'nin politika değişikliğine ihtiyacı yok, System.String[]
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, zayıf Euro Bölgesi ekonomisine karşın, ECB'nin hali hazırda politikasını değiştirmesi ihtiyacı görmediğini söyledi.
FXStreet'in haberine göre, ECB'nin kamuya açık bir toplantısında konuşan Weidmann, "Fiyatların düştüğü ve bizim buna hemen reaksiyon vermemiz gereken  bir durumda değiliz" dedi ve atıl kapasitenin düşmekte  olduğuna işaret ederek bunun er ya da geç fiyatları yukarı iteceğini savundu.
ECB Yönetim Konseyi, 5-6 Haziran'da toplanarak üçüncü tur "Hedefli Uzun Vadeli Refinansman İmkanı"nın (TLTRO) koşullarına karar verecek.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:01 Kaynak: DHA
Almanya, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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