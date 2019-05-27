Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, zayıf Euro Bölgesi ekonomisine karşın, ECB'nin hali hazırda politikasını değiştirmesi ihtiyacı görmediğini söyledi.FXStreet'in haberine göre, ECB'nin kamuya açık bir toplantısında konuşan Weidmann, "Fiyatların düştüğü ve bizim buna hemen reaksiyon vermemiz gereken bir durumda değiliz" dedi ve atıl kapasitenin düşmekte olduğuna işaret ederek bunun er ya da geç fiyatları yukarı iteceğini savundu.ECB Yönetim Konseyi, 5-6 Haziran'da toplanarak üçüncü tur "Hedefli Uzun Vadeli Refinansman İmkanı"nın (TLTRO) koşullarına karar verecek.

- İstanbul