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ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor - Son Dakika

ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor

17.12.2021 15:21
ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, bankaların bol likidite tamponuna sahip oldukları belirtilerek, bu nedenle yüzde 100 likidite karşılama oranının altında faaliyet göstermelerine izin veren likidite rahatlama tedbirinin bu yıl sonunda uzatılmayacağı ve likidite zorunluluklarında normal denetime dönüleceği belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası, Kovid-19 salgınının başlangıcında, ekonomiyi desteklemek için, likidite tamponlarından yararlanmaya teşvik ettiği bankaların bu yıl sonuna kadar yüzde 100'ün altında bir likidite karşılama oranıyla çalışmasına izin vermişti.

ECB, 2014'den beri Avro bölgesindeki büyük bankaların denetiminden sorumlu. Şu anda Deutsche Bank dahil 115 bankanın denetimini yapıyor.

Avrupa Merkez Bankası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ECB, yıl sonunda bankalara yönelik likidite gevşemesini sonlandırıyor - Son Dakika
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