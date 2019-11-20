Son Dakika Haberleri: ECB Yönetim Kurulu'na aday gösterilen Schnabel'den avro değerlendirmesi Açıklaması
Son Dakika Güncel ECB Yönetim Kurulu'na aday gösterilen Schnabel'den avro değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

ECB Yönetim Kurulu'na aday gösterilen Schnabel'den avro değerlendirmesi Açıklaması

6 saat önce

Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterdiği Isabel Schnabel, "Sevgili Alman ekonomistler; Avrupa için neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız lütfen, ECB'nin para politikası hakkındaki zararlı ve yanlış yorumların yayılmasını engelleme konusunda yardım edin.

ECB Yönetim Kurulu'na aday gösterilen Schnabel'den avro değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterdiği Isabel Schnabel, "Sevgili Alman ekonomistler; Avrupa için neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız lütfen, ECB'nin para politikası hakkındaki zararlı ve yanlış yorumların yayılmasını engelleme konusunda yardım edin. Bunlar, avroyu öteki şeylerden daha fazla tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Bonn Üniversitesi Öğretim Üyesi Isabel Schnabel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, avronun korunmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Alman hükümetine 2014'ten beri ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu Üyesi Schnabel, "Sevgili Alman ekonomistler, Avrupa için neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız lütfen, ECB'nin para politikası hakkındaki zararlı ve yanlış yorumların yayılmasını engelleme konusunda yardım edin. Bunlar, avroyu öteki şeylerden daha fazla tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Schnabel, ECB politikalarına yönelik temelli eleştirilerin ve uyarıların göz önüne alınması gerektiğini de kaydetti.

Alman hükümeti tarafından ECB Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Schnabel'in üyeliğinin formaliteler tamamlandıktan sonra kesinleşmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası, Almanya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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