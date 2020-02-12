ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'den gevşek para politikası savunması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'den gevşek para politikası savunması Açıklaması - Son Dakika

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'den gevşek para politikası savunması Açıklaması

6 saat önce

Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, düşük faiz oranları ve varlık alım programları gibi ECB'nin gevşek para politikasını savunarak, "Bu para politikası önlemlerinin yokluğunda Avro Bölgesi'nin gelişimi daha zayıf olurdu.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'den gevşek para politikası savunması Açıklaması, System.String[]

Almanya'nın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, düşük faiz oranları ve varlık alım programları gibi ECB'nin gevşek para politikasını savunarak, "Bu para politikası önlemlerinin yokluğunda Avro Bölgesi'nin gelişimi daha zayıf olurdu. Mevcut para politikasından köklü bir ayrılma uygun görünmüyor. Para politikasının yan etkilerine karşı koymak öncelikle diğer politika yapıcılara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Schnabel'in Almanya'nın Karlsruhe kentinde Hukuk Araştırma Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma, ECB'nin internet sitesinde yayımlandı.

Schnabel, konuşmasında, ülkesi Almanya'daki eleştirilere karşı ECB'nin para politikasını savunarak, Avro Bölgesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

ECB'nin çok düşük faiz oranları ve parasal genişleme olarak adlandırılan varlık alım programlarına yönelik eleştirilere yanıt veren Schnabel, ECB'nin gevşek para politikasını desteklediğini ve bu gevşek politikanın olmaması halinde Avro Bölgesi'nin daha kötü durumda olacağını kaydetti.

Schnabel, "Bu para politikası önlemlerinin yokluğunda Avro Bölgesi'nin gelişimi daha zayıf olurdu. Mevcut para politikasından köklü bir ayrılma uygun görünmüyor. Para politikasının yan etkilerine karşı koymak öncelikle diğer politika yapıcılara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Son 10 yılda Alman ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 2 büyüdüğünü ve iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana işsizlik oranlarının en düşük seviyesine gerilediğini aktaran Schnabel, ECB'nin para politikasının bu genişlemeye önemli katkıda bulunduğunu, ECB'nin, faiz oranlarını düşürerek ve yeni para politikası araçlarını kullanarak Avro Bölgesi'nde yatırım, büyüme ve istihdam yaratmayı destekleyen finansman koşullarını oluşturduğunu kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:30 Kaynak: AA
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