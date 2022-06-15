ECB, yüksek borçlu Avro Bölgesi üyelerine yardımcı olacak yeni bir araç geliştirecek - Son Dakika
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ECB, yüksek borçlu Avro Bölgesi üyelerine yardımcı olacak yeni bir araç geliştirecek

15.06.2022 16:11
ECB, yüksek borçlu Avro Bölgesi üyelerine yardımcı olacak yeni bir araç geliştirecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni bir borç krizi endişelerine karşı, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını ve ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç...

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni bir borç krizi endişelerine karşı, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulanacağını ve ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştireceğini bildirdi.

Mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün planda olmayan bir toplantı gerçekleştiren ECB'den yapılan açıklamada, para politikasında kademeli olarak normalleştirme sürecinin başlatıldığı Aralık 2021'den bu yana, ECB'nin Yönetim Konseyi'nin "ayrışma risklerine" karşı harekete geçme taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Pandemi, Avro Bölgesi ekonomisinde, para politikası normalleştirmenin dengesiz aktarımına katkı yapan kalıcı kırılganlıklar bıraktı" denildi.

Bankasın açıklamasında, bu değerlendirme kapsamında ECB Yönetim Konseyi'nin para politikası aktarım mekanizmasının işleyişini korumak amacıyla, bankanın PEPP portföyünde bulunan varlıkların ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinde esnek şekilde hareket edilmesine karar verdiği belirtildi.

Buna ek olarak ECB Yönetim Konseyi'nin Eurosystem Komiteleri, ECB hizmetleri ile birlikte Yönetim Konseyi'nin değerlendirmesine sunulacak yeni bir ayrışma önleme aracının dizayn edilmesinin hızlandırılmasıyla görevlendirildi.

ECB, 9 Haziran'da yüksek enflasyona rağmen piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artışı sinyali vermişti. Bundan sonra Avro bölgesinde devlet tahvili getirileri yükseldi.

ECB'nin özellikle İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Avro Bölgesi ülkelerinde borçlanma maliyetlerindeki bu artışı sınırlamak için herhangi bir somut planının olmaması tahvil satışlarını artırmıştı.

Bugün ECB'nin mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere toplanacağı haberi ile düşüşe geçen İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,19'dan yüzde 3,76'ya kadar geriledi.

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Kaynak: AA

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