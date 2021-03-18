Ecdaddan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu - Son Dakika

Ecdaddan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu

18.03.2021 10:03

Ecdaddan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu Bandırmalı 325 şehit için "Minnettarız" Projesi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Minnettarız" Projesi kapsamında Çanakkale Savaşlarında şehit düşen 325 Bandırmalı kahramanı anmak için şehit düşen kahramanların isimlerinin bulunduğu tablolar...

Ecdaddan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu

Bandırmalı 325 şehit için "Minnettarız" Projesi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "Minnettarız" Projesi kapsamında Çanakkale Savaşlarında şehit düşen 325 Bandırmalı kahramanı anmak için şehit düşen kahramanların isimlerinin bulunduğu tablolar köy muhtarlarına ve şehitlerin hayatta kalan akrabalarına verilerek ecdadtan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu.

"Minnettarız" Projesi kapsamında Çanakkale Savaşlarında şehit düşen 325 Bandırmalı kahramanı anmak için şehit düşen kahramanların isimlerinin bulunduğu tablolar Köy Muhtarlarına ve Şehitlerin hayatta kalan akrabalarına verilerek ecdadtan günümüze uzanan 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu.

Bandırma'ya bağlı 17 kırsal mahallede gerçekleştirilen temaslarda Genelkurmay Başkanlığı Arşivleri'nde bulunan kayıtlar baz alınarak bu mahallelere kayıtlı 325 şehidin olduğu tespit edildi. Şehitlerin nüfusa kayıtlı oldukları mahallelere göre her mahalleye üzerinde şehitlerin adlarının bulunduğu anı tabloları hediye edildi.

Kırsal Mahalle Muhtarları proje karşısında olumlu görüşlerini belirtirlerken, bazı mahallelerde şehit düşen kahramanların torunları da bulunarak sohbet edildi. Doğruca, Yeni Sığırcı, Kirazlı, Akçapınar, Yeni Ziraatli, Ömerli, Erikli ve Kayacık Mahalleleri ilk etapta ziyaret edilen mahalleler oldu.

Karakoyun: "Kahramanlarımızı anmak amacıyla Minnettarız projesi başlattık"

Türkiye Harp Malulü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bandırma Şubesi Başkanı Ecevit Karakoyun yaptığı açıklamada, "Genelkurmay Başkanlığımızın "Türkiye Şehitlerini anıyor" programı kapsamında Bandırma'da yaşayan ve Çanakkale Savaşlarında şehit düşen kahramanlarımızı tespit edip anmak amacıyla "Minnettarız" Projesi başlattık. Bu proje kapsamında derneğimiz, ADD ve Bandırma Belediyesi olarak ortak noktada birleşerek köylerimizdeki ve Bandırma merkezindeki şehitlerimizi tespit etmek istedik. Bu kapsamda yaklaşık 17 kırsal mahallemizi tek tek gezerek buradaki vatandaşlarımızın, şehit düşen kişilerin isimlerini tespit edip hayatta kalan yakınları ve muhtarlarla buluşturmak istedik. Bu proje ile şehitlerimize karşı olan gönül ve can borcumuzu bir nebze ödeyebildiysek kendimizi şanslı hissederiz " diye konuştu.

Ecdaddan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu
Ecdaddan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu
Ecdaddan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu
Ecdaddan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu

Çanakkale, Balıkesir, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ecdaddan günümüze 106 yıllık tarih köprüsü kuruldu - Son Dakika


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