Ecdadımız Savaştan Dostluk Çıkardı

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü, İstiklal Marşının kabul edilme ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri birlikte yapıldı.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü, İstiklal Marşının kabul edilme ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri birlikte yapıldı. Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 400 davetli katıldı. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın "Çanakkale Savaşlarının Türk milletinin her ne pahasına olursa olsun vatanını, varlığını ve şerefini koruma azminin ve kararlılığının ebedi nişanesidir. Türk askerinin cesaretinin yanı sıra, Türk milletinin insanlığı ve merhametini dünyaya gösteren emsalsiz derslerle dolu bir kahramanlık öyküsüdür" dedi.



CAMİ SALDIRISINI KINADI



Büyükelçi Aydın konuşmasında "Ecdadımız savaştan nefret ve düşmanlık yerine dostluk çıkardı. Savaşta askerlerini yenilgiye uğrattığı Avustralya ve Yeni Zelanda'yla yeni ilişkilerin temeli atıldı. Dostane ilişkilere sahip olduğumuz Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan ve 50 Müslüman kardeşimizin hayatını kaybettiği terör saldırısı hepimizi derinden sarsmıştır. Bu çirkin ve ırkçı terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Geçtiğimiz yüzyılda bütün Avrupa'yı yıkım ve ateşe atan bu tehlikeli ve insanlık karşıtı ırkçı ideolojiye karşı her türlü etkili önlemin almasını beklediğimizi vurgulamak istiyorum" dedi. Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nın kabulüne yönelik sunum yapıldı. Büyükelçilik'teki anma etkinliğine Berlin'de bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'de katıldı.



BU DESTANIN BİR EŞİ DAHA YOK



ÇANAKKALE Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü, İyi Toplum Gönüllüleri tarafından düzenlenen programla Nürnberg'deki Mantıhaus'da kutlandı. Törene, İyi Toplum Gönüllüleri Başkanı Hulusi Koçak, Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ayla Çokbudak, Kuzey Bavyera CHP Birliği Başkanı Rıfat Çolak ile çok sayıda davetli katıldı.



Saygı duruşu ve milli marşımızın okunması ile başlayan tören günün mana ve önemini anlatan konuşmalarla, şiir ve müzikle devam etti.



Koçak, Çanakkale Zaferi'nin yaralı bir ulusun, özyurdunu savunmak amacıyla şahlanışını, cesaretini, yurtseverliğini gösteren eşiz bir Türk destanı olduğunu söyledi.



BUDAPEŞTE'TEKİ TÜRK ŞEHİTLİĞİNDE TÖREN



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.



Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya cephesinde 1916-17 ylıllarında şehit düşen Osmanlı askerlerinden 480'inin mezarının bulunduğu Türk Şehitliği'ndeki törene, Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, KKTC Budapeşte Temsilciliği İkinci Sekreteri Hakan Aksoy, Azerbaycan ve Kosova'nın Budapeşte büyükelçileri, Kispest ve Tapolca belediye başkanları ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende, İstiklal Marşı ve Macaristan milli marşı çalındı. Anıta çelenklerin bırakıldığı törende konuşan Büyükelçi Oktay, Çanakkale Zaferi'nin gerçek bir destan olduğunu belirterek "Çanakkale, Türk tarihinin en şanlı sayfalarından biridir" dedi.

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