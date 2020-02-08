"Ecdadın ekmeği" yüzyıllar sonra yeniden sofralarda - Son Dakika
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"Ecdadın ekmeği" yüzyıllar sonra yeniden sofralarda

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknokent çatısı altında yer alan Ar-Ge şirketi, maya kullanmadan, Anadolu'nun dört bir yanından topladığı binden fazla bitki numunesinden elde ettiği bakterilerle kolay bayatlamayan ekmek üretti.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknokent çatısı altında yer alan Ar-Ge şirketi, maya kullanmadan, Anadolu'nun dört bir yanından topladığı binden fazla bitki numunesinden elde ettiği bakterilerle kolay bayatlamayan ekmek üretti.

Farmapark Ar-Ge Biyoteknoloji Genel Müdürü Erdal Alsancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal ekmek üretmek için 6 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Ekmeğin insanlar için temel yaşam maddesi olduğunu dile getiren Alsancak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 yıl önce Anadolu'nun dört bir yanını dolaşarak birçok köydeki bitkiden numune aldık. Daha sonra bunlardan elde ettiğimiz bakterileri izole ederek birçok testten geçirdik ve faydalı bakterileri çoğaltarak toz haline getirdik. Sonra da ekmek yapımında kullandık. Diğer ekmekler mayayla yapılırken bizim çalışmamızla ekmeği faydalı bakteriler yapıyor.

Lezzeti, aroması ve raf ömrüyle yüzyıllar önce atalarımızın yediği ekmeğin aynısını ürettik. Patenti için de başvuruda bulunduk. İnşallah yakın zamanda da alacağız."

"Ekmeğin raf ömrü en az 30 gündür"

Alsancak, geçmişte ekmeklerin ekşi hamurla yapıldığını anımsatarak, eskiden köylerde yapılan ekmeklerin lezzetinden hareketle yola çıktıklarını ifade etti.

Erdal Alsancak, sözlerine şöyle devam etti:

"Mayalarla elde edilen ekmeğin raf ömrü çok kısayken bakterilerin ürettiği ekmeğin raf ömrü ise en az 30 gündür. Kendi coğrafyamızdaki bitkilerden alınan numunelerden elde ettiğimiz endemik bakterilerle bu ekmeği ürettik. Ekmeğin özelliği ise sindirimi kolaylaştırıyor. Şişmanlatmıyor, aroması ve lezzeti daha fazla, insan sağlığını da olumlu etkiliyor. İçeriğinde probiyotik özellikli bakteriler de bulunuyor.

İlerleyen dönemde bu bakterileri unla karıştırmayı planlıyoruz. Yani insanlar sadece bu unu kullanarak herhangi bir işlem yapmadan ekmek elde edebilecek. Ekonomik olarak baktığımızda ise maya ithal edilmemiş olacak."

Alsancak, elde ettikleri bakterileri çok kıymetli bir miras olduğu için laboratuvar ortamında sıfırın altında 86 derecede koruma altına aldıklarını sözlerine ekledi.

Selçuk Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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