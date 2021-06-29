Ecdat Mirası Eserlerimiz Korunacak - Son Dakika

Belediyemiz, şehir merkezindeki ecdat mirası eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması için sağlam adımlar atılmaya devam ediyor.

Çeşitli incelemelerde bulunmak ve görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Adıyaman'a gelen Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Daire Başkanı Alper İnan ve Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Ziyarette kısa bir değerlendirmede bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerini Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanımız, heyet ile birlikte Paşa Hamamı ve restorasyon çalışmaları devam eden vakıf eserleri başta olmak üzere şehir merkezindeki tüm eserlerin korunarak gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten ise yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, misafirperverliğinden ötürü Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.