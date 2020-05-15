Ecdat mirasına sahip çıkan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika

Ecdat mirasına sahip çıkan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, Aydın, Muğla ve Denizli illerinde 2019-2020 yılı içerisinde 9 kültür varlığı eserin restore edildiğini, 8 restorasyon çalışmasının halen devam ettiğini belirtti.

Ecdat mirasına sahip çıkan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor, System.String[]

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, Aydın, Muğla ve Denizli illerinde 2019-2020 yılı içerisinde 9 kültür varlığı eserin restore edildiğini, 8 restorasyon çalışmasının halen devam ettiğini belirtti.


Vakıflar Genel Müdürlüğü hayır hizmetlerinin salgın hastalık sürecinde de aralıksız devam ettiğini belirten Reşit Akçalı, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Genelinde 81 vilayette 12 ay boyunca yapmış olduğu hayır hizmetlerinin yanı sıra ecdat yadigarı tarihi vakıf eserlerin restorasyonunu da aralıksız devam ettirmektedir. Hayırsever ecdadımız, tarihler boyunca 'Şefkat ve Merhamet' duyguları içerisinde ve Allah'ın rızasını kazanmak için, tüm canlıların yaşamına, insanların dini ve sosyal hayatına fayda sağlayacak birçok vakıf kurmuş ve vakıfları yoluyla da bir çok hayır müesseseleri inşa etmişlerdir. İçinde bulundukları topluma katkı sağlamak için hiçbir karşılık beklemeden yarışan ecdadımızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bugün, ecdadımızın kurduğu vakıflardan elde edilen gelirler ile kuşaklar arası köprü görevi yapan Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde ve öncülüğünde, ihtiyaç sahibi insanlarımıza gıda yardımı ve nakdi yardımlarımız aralıksız devam etmektedir. Bu vesileyle, Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında bulunan Sultan Ahmet Han Vakfı, Mihrişah Valide Sultan Vakfı ve diğer vakıflarımızdan elde edilen gelirler ile Aydın, Denizli ve Muğla ilinde toplam 663 ihtiyaç sahibi aileye 12 ay boyunca kuru gıda yardımı, muhtaç durumda olan toplam 109 kişiye düzenli olarak ayda 914,49 TL muhtaç aylığı yardımı ve toplam 475 öğrenciye öğretim süresince her ay karşılıksız burs olarak nakdi yardım yapılmaktadır. Kuru gıda yardım paketlerimiz, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından hijyen koşullarına uygun paketlenerek Bölge Müdürlüğümüze gönderilmekte ve Bölge Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine temassız olarak PTT kargo vasıtasıyla teslim edilmektedir. Nakdi yardımlarımız ise ilgili kişilerin Banka hesaplarına her ay düzenli olarak yatırılmaktadır" dedi.


Kültürel mirası koruma çalışmalarına aralıksız devem edildiğini kaydeden Akçalı, "Ecdadımızın kurduğu vakıflar yoluyla inşa edilen ve bizlere miras bırakılan vakıf kültür varlıklarının ayakta kalması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için yine vakıflardan elde edilen gelirler ile restorasyon çalışmalarımızda aralıksız devam etmektedir. Bölge Müdürlüğümüz tarafından 2019-2020 yılı içerisinde 9 adet vakıf kültür varlığı eserin restorasyonu tamamlanmış olup, 8 adet restorasyon çalışması halen devam etmektedir. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz tarafından yatırım programına alınan 6 adet vakıf kültür varlığı eserin restorasyon ihalesi de 2020 yılı içerisinde yapılacaktır. Bütün bu hizmetler, vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine getirmek amacıyla yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğümüz ve şahsım adına ramazan bayramınızı tebrik eder, sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice bayramlara erişmeyi niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

Akçalı, Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ecdat mirasına sahip çıkan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Son Dakika

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