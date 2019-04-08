Ecdat Yadigarı Eserler Restore Ediliyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya ile çevresindeki illerde, Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait ecdat yadigarı yapılar, aslına uygun restorasyon çalışmalarıyla adeta yeniden küllerinden doğuyor.

ENGİN ÖZEKİNCİ - Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya ile çevresindeki illerde, Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait ecdat yadigarı yapılar, aslına uygun restorasyon çalışmalarıyla adeta yeniden küllerinden doğuyor.



Konya, Karaman, Aksaray merkez ve ilçelerinde bulunan, yıllara meydan okuyan "ecdat yadigarı" eserlerde, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restorasyon, onarım ve bakım çalışması yapılıyor.



Tarihi cami, han, hamam ve türbe gibi eserler, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje ve restorasyon çalışmalarıyla yenileniyor. Ayrıca 2003'ten bu yana Konya'da 201, Karaman'da 46, Aksaray'da 25 eser restore edildi.



Ilgın'daki Çukur Cami, Akşehir İmaret Camisi, Doğanhisar Pazar Cami, Bozkır Ulu Cami gibi birçok eser, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilerek, adeta ilk günkü halini aldı.



Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi, Selçuklu dönemine ait en önemli eserlerden olan ve avlusunda Selçuklu hükümdarlarının kabirlerinin bulunduğu Alaaddin Camisi, Osmanlı mimarisiyle göz kamaştıran Şerafettin Cami başta olmak üzere birçok önemli yapıda ise çalışmalar devam ediyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak projeler kapsamında 3 eserde de çalışmalar sürüyor.



Konya ve çevre illerdeki restorasyonlar devam ediyor



Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, AA muhabirine, üç ilde ecdadın emaneti tarihi eserlerde onarım çalışmaları yaptıklarını söyledi.



Birçok eserin bakım ve onarımının kesintisiz devam ettiğini belirten Genç, "Önemli eserlerin çoğunu restorasyon kapsamında ele aldık. Bu eserlerin periyodik bakımlarını da sürekli yapıyoruz. Konya, Karaman ve Aksaray'da 70 civarında ecdat yadigarı eserimizin restorasyonu devam ediyor." dedi.



Selçuklu döneminin önemli eserlerinden Alaaddin Camisi'nde restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde bittiğine işaret eden Genç, "İnşallah 3-4 ay içinde açmayı planlıyoruz ancak mihrap ve türbedeki Selçuklu dönemine ait çinilerin çalışmaları bir süre daha devam edecek." ifadelerini kullandı.



Genç, restorasyonu tamamlanan eserlerin belirli bir takvime göre hizmete açıldığını dile getirerek, "UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Eşrefoğlu Camisi'nin onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Mihrap ve türbedeki çini uygulamalarımız devam ediyor." diye konuştu.



Ecdat yadigarı tüm eserleri geleceğe aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Genç, bunun için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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