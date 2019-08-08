Son Dakika Haberleri: Ecdat yadigarları Mekke Müzesi'nde
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Ecdat yadigarları Mekke Müzesi'nde

1 saat önce

Kabe'nin tarihine ışık tutan Mekke Müzesi, ibadetlerinin ardından şehrin kutsal mekanlarını gezen hacı adaylarının uğrak yerleri arasında.

Kabe'nin tarihine ışık tutan Mekke Müzesi, ibadetlerinin ardından şehrin kutsal mekanlarını gezen hacı adaylarının uğrak yerleri arasında. Müzede, Osmanlı döneminde Kabe'ye gönderilen eserler de yer alıyor.
Mekke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:17 Kaynak: AA
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