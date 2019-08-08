Ecdat yadigarları Mekke Müzesi'nde
1 saat önce
Kabe'nin tarihine ışık tutan Mekke Müzesi, ibadetlerinin ardından şehrin kutsal mekanlarını gezen hacı adaylarının uğrak yerleri arasında.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:17 Kaynak: AA
Kabe'nin tarihine ışık tutan Mekke
Müzesi, ibadetlerinin ardından şehrin kutsal mekanlarını gezen hacı adaylarının uğrak yerleri arasında. Müzede, Osmanlı döneminde Kabe'ye gönderilen eserler de yer alıyor.
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