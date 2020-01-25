Ece Çeşmioğlu: 'Yes' diye bağırdım! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ece Çeşmioğlu: 'Yes' diye bağırdım! - Son Dakika Magazin

Ece Çeşmioğlu: 'Yes' diye bağırdım!

6 saat önce

Ünlü oyuncu programda sevgilisi Taner Ölmez'den evlilik teklifi aldığı haberlerini doğruladı.

Ece Çeşmioğlu: 'Yes' diye bağırdım!, System.String[]

Ünlü oyuncu programda sevgilisi Taner Ölmez'den evlilik teklifi aldığı haberlerini doğruladı.


"Evlilik teklifini Brugge'da aldım. Görmeyi çok istediğim bir yerdi. Orada Taner bana evlilik teklif edince 'yes' diye bağırdım."

Taner Ölmez, Brugge, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:28 
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