Ece Çeşmioğlu: 'Yes' diye bağırdım!

Ünlü oyuncu programda sevgilisi Taner Ölmez'den evlilik teklifi aldığı haberlerini doğruladı.



"Evlilik teklifini Brugge'da aldım. Görmeyi çok istediğim bir yerdi. Orada Taner bana evlilik teklif edince 'yes' diye bağırdım."