Ece Çeşmioğlu: 'Yes' diye bağırdım!
6 saat önce
Ünlü oyuncu programda sevgilisi Taner Ölmez'den evlilik teklifi aldığı haberlerini doğruladı.
Ünlü oyuncu programda sevgilisi Taner Ölmez'den evlilik teklifi aldığı haberlerini doğruladı.
"Evlilik teklifini Brugge'da aldım. Görmeyi çok istediğim bir yerdi. Orada Taner bana evlilik teklif edince 'yes' diye bağırdım."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:28
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