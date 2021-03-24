Ece Dağıstan: O tiplerin bizi anlamalarını beklemiyoruz - Son Dakika

Ece Dağıstan: O tiplerin bizi anlamalarını beklemiyoruz

24.03.2021 14:43
Ece Dağıstan: O tiplerin bizi anlamalarını beklemiyoruz, System.String[]

Evlendikten sonra birlikte yaşamadıklarını söyleyen Ece Dağıstan "Biz sevgililiğe devam ediyoruz.

Evlendikten sonra birlikte yaşamadıklarını söyleyen  Ece Dağıstan "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz." demişti.

AYRI EVLERDE YENİ AŞIKLAR GİBİ...

Fazıl Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" sözleriyle eşinin düşüncesine katılmıştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK TARTIŞILDI

Ünlü çiftin bu yaşam tercihi sosyal medyada çok konuşuldu, üzerine binlerce yorum yapıldı. Gelen bazı suçlamalara cevap verme ihtiyacı duyan Ece Dağıstan " Benim amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu" dedi.

İŞTE "O ÇANTA"

Köşe yazarları psikologlar sabah programları ve hatta clubhouse bunu tartışıyormuş...

Ayrı evlerde evlilik evlilik sayılır mıymış. Madem ayrı ev niye berabermişiz? Evlilik kurumu özgürlüğü kaldırmazmış!!!

Kadın diyor ki eve kamera yerleştiririm temizlikçi hanımı yollarım kontrole vs. ??

Astrolog bilmem ne hanım "Fazıl oğlak burcudur o istemiştir" diyor. Bana da "yengeç burcu" uygun bulunuyor)))

...dedikodu programı yapan 3 evlilik sayısız ilişki yaşamış ama hala "kadın bunu kabul etmek zorunda kalmıştır" diyen tiplerden bu kurduğumuz bu beklentisiz sevgi ilişkisini anlamalarını beklemiyoruz.

Konu hiç anlaşılmamış. Anlamaya mesaisi yok kimsenin ama gevezeliğe var.

Ben 17 yaşından beri yurt dışı yurt içi kendi düzeninde tek başına yaşayan biriyim.

Evlenmek de hiç bir zaman ana hedefim olmadı, keza 43 yaşında evlendim.

Benim amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu.

Bizim "2" evimiz var doğru, ama bu ayrı yaşamlar sürmek değil. Kimse birbirinin üstüne çökmedi bizim ilişkimizde sadece, ama biz her günümüzü gecemizi çoğunlukla iki ev arasında geçiriyoruz.

Ve doğrudur ki sırt çantamızla gidip geliyoruz...

Bu zahmetli mi? Evet bazen. Ama değer mi? Hem de nasıl.

Bu tipler kadının kendi ayakları üzerinde duruyor olmasını, kadının kendi yaşam stilini biçimlendirmesine zaten karşılar çünkü kendilerine yakıştıramıyorlar.

Ama bilsinler ki bu hayat bize çok yakışıyor.

Bu arada burcum "koç"....??

Ece Dağıstan: O tiplerin bizi anlamalarını beklemiyoruz

Fazıl Say, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ece Dağıstan: O tiplerin bizi anlamalarını beklemiyoruz - Son Dakika Magazin


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