Son olarak 'Yasak Elma' dizisine dahil olan Ece Dizdar, tatil sezonunu açtı. Oyuncu, bikiniyle çektirdiği üç kareyi Instagram'dan paylaştı.

Dizdar, "Bakın içimdeki Banu Alkan'dır bu! ya da 'Yasak Elma' uyum çalışması... Hiç bilemiyorum şu an" notunu düştü.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Dizdar'a hayranları, iltifat yağdırdı. Oyuncu, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Serdar Orçin'le ilk defa Instagram'ın post bölümünden fotoğrafını yayınladı.