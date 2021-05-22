Ece Dizdar ve Selen Uçer: Hayatın seni neyle yüzleştireceği hiç belli olmuyor - Son Dakika

Ece Dizdar ve Selen Uçer: Hayatın seni neyle yüzleştireceği hiç belli olmuyor

22.05.2021 07:28
Ece Dizdar ve Selen Uçer: Hayatın seni neyle yüzleştireceği hiç belli olmuyor, System.String[]

Mesafeli duruşlarına aldırmayın.

Mesafeli duruşlarına aldırmayın. Beş dakika sohbet etmeniz kahkahalarını duymanız için yeterli. İkisi de neşelerini ve üzüntülerini açıkça yaşayan kadınlar. Selen Uçer annesinin kaybını anlatırken elleri titriyor, gözleri doluyor. Ece Dizdar'ınsa kendi deyişiyle 'sinir uçları açıkta'. Ayrı ayrı evlerinden bağlandıkları sohbete aşktan başlıyor, kadın meselesine uzanarak devam ediyoruz.

? Belki de yaptığınız işlerden dolayı, dışarıdan soğuk duran bir havanız var...

Selen Uçer: Ne soğuğu ya! Hala aynı düşüncedeysen o zaman soyunuyorum bak, zira çok sıcak, tamam mı?

Ece Dizdar: Öyle durduğumu biliyorum ama gayet sinir uçları açıkta biriyim. Beni tanıyanlar her kadın gibi özdeğer meselesi ve onay kodlarıyla uğraşmış, yaralarını masanın üzerinde açık seçik yaşayan, hem bolca ağlayan hem gülmesini seven biri olduğumu bilir.

? Ne zamandır tanışıyorsunuz?

Ece Dizdar: Birbirimizi 10 yıldır biliyoruzdur. Instagram'dan takipleşirdik. Ama hiç oturup kahve içmişliğimiz yoktu. Bu filmle arkadaşlığımız başladı.

Selen Uçer: Setin ilk günü, annemin hastalığının ilerlediği haberini aldım ve kaldırıma yıkıldım. Daha ilk sahnemizdi ve Ece beni oradan kaldırdı. Aşağıdaki balıkçıya götürdü. Konuştu, konuştu, kendime getirdi. Yeni tanışmıştık ama şimdi benim için Ece'nin yeri bambaşka.

? İkinizi ilk kez bir araya getiren ve bugün MUBI'de izleyiciyle buluşan 'Aşk, Büyü, vs.' sizce ne anlatıyor?

Selen Uçer: Türkiye'deki bir sürü tabuyu, sınıf farkını, hayal ettiklerinden farklı yaşanmış hayatları, yüzleşmeyi, karşılıklı söylenmemiş sözleri, var olma çabalarını anlatan bir ülke gerçeği filmi. Hayatın seni neyle yüzleştireceği hiç belli olmuyor, bu açıdan filmin duygusu herkese hitap ediyor.

Ece Dizdar ve Selen Uçer: Hayatın seni neyle yüzleştireceği hiç belli olmuyor
Ece Dizdar (soldaki) ve Selen Uçer 'Aşk, Büyü, vs.' filminde birbirine aşık iki kadını canlandırıyor.

EMEK YOKSA AŞK İŞE YARAMAZ

? Sizin içinizde kalan aşklarınız, söylenmemiş sözleriniz oldu mu hiç?

Selen Uçer: Yüzleşmeci büyümüş bir tipim. Ben sözümü söyleyeyim de ayrılacaksak ayrılalım diye düşünürüm. Söylenecek bir şeyim varsa söyler hatta gerekirse mail yazarak anlatırım. Sadece aşk falan değil, iş konusunda bile içimdekini söylerim. Mesela işe ilk başladığımda çalıştığım tiyatrolara falan mail yazardım.

? Aşk sizce büyülü bir şey mi?

Selen Uçer: Aşk eğlenceli, hepimiz seviyoruz. Ama her yerde aşkı pompalıyoruz; hikayelerde, şarkılarda... Aşk abartılmış bir şey.

Ece Dizdar: Bütün o filmlerin, eserlerin pompaladığı aslında birkaç günlük bir kimya. İlişkilerde neşe, emek, şefkat, ilmek ilmek örülmüş sevgi yoksa o aşkın da hiçbir şeye yaramadığını görüyoruz.

? O halde artık aşık olmuyor musunuz?

Selen Uçer: Jung "İki insanın karşılaşması eğer bir reaksiyon oluşturursa iki insanı da dönüştürür" diyor. Ben iki insanın birbiriyle karşılaşması ve dönüştürmesiyle ilgileniyorum. Aşkın birçok çeşidi var, sadece seksüel aşk yok. Hayatımıza girmiş bir insan, bir arkadaş, dost, canlı ya da aileye duyulan aşk... Aşk insanların birbirine bağlanma hali.

Ece Dizdar: Aşk diye tanımladığın, nefesinin kesilmesi ve hayatını yaşamaya devam edememekse eğer, öyle bir aşka inanmıyorum artık. Emek verdiğin şeyi seviyorsun, ben ona aşk diyorum.

? Bu filmde iki kadının aşkını izliyoruz. Senaryo geldiğinde tereddüt ettiniz mi?

Ece Dizdar: Hiç etmedim, benim işim hikaye anlatmak. Bir aşk hikayesi anlatacağım, Ümit Ünal'dan şahane bir film gelmiş, Selen Uçer'le oynayacağım. E, Tayfur Aydın da yapımcı olarak dahil oldu, nesine tereddüt edeyim!

Selen Uçer: Tereddüdüm olmadı. Ümit benim kariyerim ve hayatım için özel biri. Ona, "Seni tanımadan sana aşıkmışım zaten" diyorum. Ümit Ünal'a aşığım çünkü çocukken herkes 'Star Wars' izlerken ben 'Teyzem'i izlerdim. Ardından 'Hayallerim Aşkım ve Sen', 'Milyarder', '9'... Sonra tesadüfen bir kafede tanıştık. 'Ara' filminde ilk başrolümü verdi. Bu film için de "Bir şey yazdım, gel" dediğinde iki-üç gün senaryoyu okuyamadım, heyecanlandım. Okuyunca, 20 sene sonra bir yüzleşme ve karşılaşma hikayesi anlatması beni çok etkiledi. O dönem sekiz senelik ilişkim bitmişti. Hayatım farklılaşıyordu ve benim için yeni bir şeyin başlangıcı hissini yarattı.

? Yakınlaşma sahneniz var, zor muydu?

Ece Dizdar: Oyuncu için o sahne bir koreografidir. Kiminle çekersen çek, çok bir farkı yoktur.

? Filmde sınıfsal ve ilişkideki sosyokültürel farkları da görüyoruz. Sizin bu kavramlara bakışınız ne?

Ece Dizdar: İnsanlık var olduğundan beri yaşanan hiçbir şey sınıf bilincinden bağımsız yaşanmadı.

Selen Uçer: Bir arkadaşım bana "Senin sınıf bilincin yok" demişti. Gerçekten öyle. Ama bütün hikayeler zenginler, fakirler, bir hayata öykünme, sınıf atlama üzerine kuruludur. Bu tüm dünyanın en temel hikayesi.

? Büyüye inanıyor musunuz?

Ece Dizdar: Adına büyü mü denir bilmiyorum ama bir insanın enerjisiyle başka bir insanın hayatında değişiklik yapabileceğine inanıyorum. "Büyü yaptırdı" olayının da gerçek olabileceğini düşünüyorum.

Selen Uçer: Büyü dediğin şey inanç. Bazı toplumlar işe odaklıdır, bizimki muhabbete odaklı. İşe değil, birbirine bakmak bizde daha çok vardır. Nazar da bu coğrafyada var. Evde hep nazar boncuğum vardır. Sete de ilk gün nazar boncuğu götürüp tüm ekibe dağıtmıştım.

SAÇI YOK ETMEK ÇOK ÖZGÜRLEŞTİRİCİ

? Altın Portakal ve İstanbul Film Festivali'nden ödüller aldı filminiz. Sizin için ödüllü bir filmde mi yoksa yüksek gişeli bir filmde mi oynamak daha keyifli?

Ece Dizdar: İkisini de hayatında ayrı ayrı isteyebilirsin. Birini istiyorsun diye diğerini yok saymana gerek yok. Anlattığın hikayeden memnunsan

ikisi de olur.

Selen Uçer: Ben ödüllü filmin çok gişe yapmasını isterim. Çünkü gerçeğin bozulmuş olduğu, hepimizin selfie'lerle delirmiş olduğu bir dünyada gerçek bir şeyler anlatıyorsan bunun daha fazla insana ulaşmasını istiyorsun.

Ece Dizdar: Evet ama yine de bir önermesi olmayan, soru sormayan işleri sinema ve tiyatroda yapmayı istemedim.

? Kadın oyuncuların isminin başında genelde güzel, seksi gibi sıfatlar var. Güzelliğin bu kadar önemsenmesine ne diyorsunuz?

Ece Dizdar: Zayıf ve sadece güzellikleriyle ekranda olan oyuncuların dışındakilerin de artık başrol oynadıklarını görüyorsun. Bu algı kırılıyor.

Bu da tesadüf değil. Son birkaç yıldır kadın hareketinin giderek daha çok farkındalık sağlamasıyla ilgili. İnsan-

ların kafası açıldı. Kanallar ve yapımcılar da şunu fark ediyorlar ki izleten

şey iyi oyunculuk ve hikaye.

? Bu arada güzellik algısına girmişken, Ece, sen bu film için saçlarını kısacık kestirmiştin. Bu değişimin televizyon işleri açısından seni baltalayan bir yanı oldu mu?

Ece Dizdar: Yönetmenimiz Ümit Ünal bu karakteri bu şekilde hayal etmişti. Bana Jean Seberg fotoğrafları gösterdi. Daha sonrasında oynayacağım rolleri etkileyeceğini düşünsem de yönetmenimin istediği bu transformasyonu reddetmeyi ve bu deneyimi yaşamamayı kendime yediremedim. Ben hep uzun, kabarık saçlarıyla bilinen bir oyuncuydum. Saçı yok etmek çok özgürleştirici. Ayrıca sonradan da çok beğendim ve cool buldum. Oynayacağım başka rolleri etkilemese seve seve öyle yaşamaya devam edebilirdim!

ŞARKIM ANNEME İTHAFEN ÇIKTI

? Ayrı ayrı projeleriniz de var... Neler gelecek kısa zaman içinde?

Ece Dizdar: Bergman'ın 'Bir Evlilikten Sahneler' filmini tiyatroya uyarladık. Versus Tiyatro ile yapıyoruz. Kayhan Berkin yönetiyor ve başrolünü Öner Erkan'la paylaşacağız. Bir de 'Yasak Elma' kadrosuna dahil oldum. Seneye orada ortalığı karıştırmayı planlıyorum.

? Selen sen de bir şarkı çıkardın. Nasıl oldu?

Selen Uçer: Hep şarkı söylemiş biriyim. Dört sene önce sevgilimle ayrıldık, annem hastalandı. O dönem stüdyoda 'Gecenin Öteki Yüzü' şarkısını kaydetmiştim. Geçen sene 15 Mart'ta annemi kaybettim. Annem benim için o şarkıyla bütünleşmişti. Bu sene korona olduğumda bir arkadaşım "Belki şimdi zamanı" dedi ve single olarak anneme ithafen Anneler Günü'nde çıkardık. O dönem kaydettiğim bir diğer şarkıyı da yaz aylarında çıkaracağım.

'OLUR BÖYLE ŞEYLER'DEN 'BANA BUNU YAPAMAZSIN' DEME NOKTASINA GELDİK

? Filminizde de bir kadın hikayesi anlatılıyor. Bir oyuncu olarak mesleğinizde kadın olmayı siz nasıl anlatırsınız?

Ece Dizdar: Oyuncular Sendikası'nda Cinsiyet Eşitliği ve Tacizle Mücadele biriminden sorumluyum. Kadınlara yazılan hikaye, cinsiyet rolleri sıkıntılı. Eşit hak, eşit kaynak ve eşit fırsatta kararlıyız. Dönüşümün başladığına inanıyorum.

Selen Uçer: Oyunculuk bir meslektir, kadınlar da erkekler kadar aynı tür çabalarla bu işi yapar. Bunun anlaşılması zaman alıyor. Bir dönem ABD'de yaşadım. Döndükten sonra erkek ve kadınlarla aynı şekilde sohbet ediyordum. Ama bir erkekle konuşmak flört zannediliyordu. Benden çok büyük, yıllardır  izlediğim biriyle de konuşmuştum. Sonra adam bana ilgi gösterdiğini ifade etti.

? Peki şiddete maruz kaldınız mı?

Selen Uçer: Eskiden "Olur böyle şeyler, idare et" derken şimdi "Bana bunu yapamazsın" deme noktasına geldik. Değişim için birilerinin ses çıkarması lazım. Tabii benim de birkaç hikayem var.

Ece Dizdar: Bu sektörde bunu yaşamayan kadın yoktur. Ama kadın hareketinin yarattığı farkındalıkla yavaş yavaş düzeliyor. Erkekler de artık cinsiyetçi küfür etmemeyi ya da bir kadına cinsiyetini aşağılayacak şaka yapmamayı, kadınlar da "Benimle böyle konuşamazsın" demeyi öğreniyor.

Ece Dizdar ve Selen Uçer: Hayatın seni neyle yüzleştireceği hiç belli olmuyor

Selen Uçer, Ece Dizdar, Türkiye, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ece Dizdar ve Selen Uçer: Hayatın seni neyle yüzleştireceği hiç belli olmuyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza verip Abdullah Gül'e çalışan Ali Babacan'a direkt soruldu: İki yüzlü müsünüz? Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza verip Abdullah Gül'e çalışan Ali Babacan'a direkt soruldu: İki yüzlü müsünüz? Ayrılıkları hayranlarını derinden etkilemişti! Burçin Terzioğlu, yıllar sonra İlker Kaleli hakkında konuştu: Dost kaldık Ayrılıkları hayranlarını derinden etkilemişti! Burçin Terzioğlu, yıllar sonra İlker Kaleli hakkında konuştu: Dost kaldık Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor Meteoroloji uyardı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde toz fırtınası bekleniyor Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı "Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti Dönüm başı 50 bin TL kazanıyor! Domates serasını yıkıp, gölevez dikti

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Meksikalı seri katilden kan donduran itiraf: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim Meksikalı seri katilden kan donduran itiraf: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim         
00:51
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor         
00:31
Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğinde resmini ilk kez paylaştı Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un bire bir ölçeğinde resmini ilk kez paylaştı         
00:09
AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında         
23:03
Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu         
21:17
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi         
17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisinin İsmail YK'nın klibinde oynadığı ortaya çıktı         
14:42
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 08:21:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ece Dizdar ve Selen Uçer: Hayatın seni neyle yüzleştireceği hiç belli olmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement