Ece Ediz, Avrupa şampiyonu
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Ece Asude Ediz, Romanya'nın Galati şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası 80 kilo final müsabakasında rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
Ece Asude Ediz, Romanya
'nın Galati şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa
Boks Şampiyonası 80 kilo final müsabakasında rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Yıldız Boks Milli Takımımız şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı. Kızlar 80 kilo final müsabakasında Ece Asude Ediz, Bulgar rakibi Diyana Al Shaar'ı mağlup ederek altın madalya kazandı. 46 kiloda mücadele eden Yağmur Baba ise şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Erkekler 63 kiloda Bilge Kağan
Kanlı ve +80 kiloda Burak Çelik
şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
(İHA)
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