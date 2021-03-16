Ece Erken: Adım ayna bükücü oldu - Son Dakika

Ece Erken: Adım ayna bükücü oldu

16.03.2021 09:08
Ece Erken: Adım ayna bükücü oldu, System.String[]

Ece Erken, YouTube kanalında hakkında merak edilenlere yanıt verdi.

Ece Erken, YouTube kanalında hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisi ünlü avukatın evliliği bitmeden başlayan Erken, özel hayatı hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önündeki arabalara zarar verirken güvenlik kameralarına yansıyan Erken olayla ilgili şöyle konuştu:

"Çok sinirlendirdi beni malum şahıs. Aslında araçları çizecektim ama keskin bir şey bulamadım. Ben de aynayı büktüm. Şimdi ayna bükücü diyorlar bana." Yaptığından pişman olduğunu da dile getiren ünlü sunucu, "Şu anki aklım olsa yapmazdım. Tabii ki üzgünüm. Ergenlik, saftiriklik ya da saçmalık diyeyim. Ama sinirlenince insan arada yapabiliyor."

EVLİLİK KELEPÇE TAKMAK GİBİ

İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan evlilik teklifi aldığını açıklayan Erken, "Evlenmek istiyor musunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yok desem de evet desem de yalan olur. Evlilik konusunda kafam çok karışık. İki kere evlenip boşandım. Şimdi ki beraberliğimden de evlilik teklifi aldım. Ama evlilikten korkuyorum. Evlilik konusunda başarılı değilim. Sevgiliyken kapıyı vurup gidiyorsun, öyle bir gücün var ama evliyken yok. Sanki kelepçe takmak gibi geliyor bana. Çok sevdiğin insanla evlenmek çok ayrı bir şeydir eminim. Kapım evliliğe aralık ama tam açık değil."

Alişan'ın ağlayarak barışması beni rahatsız etti

Ece Erken, "Alişan'la neden küstünüz? Demet Akalın'la barıştığı için mi" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hayır. Barışma şeklinden dolayı küstüm. Çünkü Demet'le ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Ama sonrasında ağlayarak barışması beni rahatsız etti açıkçası. Allah mutlu etsin. Belki de doğrusu bu. Demet'le karakter olarak daha yakışıyorlar, anlaşıyorlar. Bak ne güzel dostlukları var, Allah bozmasın."

Ece Erken: Adım ayna bükücü oldu

Ece Erken, Evlilik, Alişan, Mevla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ece Erken: Adım ayna bükücü oldu - Son Dakika Magazin


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