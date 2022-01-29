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Ece Erken: Allah'ım şükürler olsun - Son Dakika

Ece Erken: Allah'ım şükürler olsun

29.01.2022 12:29
Ece Erken: Allah'ım şükürler olsun

AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı.

-AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, sosyal medya hesabından "Allahım şükürler olsun" paylaşımında bulundu.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi daha yakaladı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, şüphelilerin yakalanmasının ardından sosyla medya hesabından paylaşımda bulundu. Ece Erken'in paylaşımında, "Allahım şükürler olsun Rabbiiiiiimmmmmm sen çok büyüksün" ifadeleri yer aldı. Bir diğer paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

"Sayın İçişleri bakanımızdan ve emniyet birimlerinden Allah Razı olsun. Onlar yakalanana kadar nefes almadık biz. Canımız gitti. Giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun. Yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar. Bizi yaşarken öldürdüler. Ne olur en ağır cezayı alsınlar. Rabbim hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara."


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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ali Yasak, Ece Erken, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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