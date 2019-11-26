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Ece Erken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığım en zor dakikalar
6 saat önce
Birleşmiş Milletler, 25 Kasım tarihini "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan etti.
Birleşmiş Milletler, 25 Kasım tarihini "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan etti.
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken ise bu konu hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.
Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Ece Erken, "Yaşadığım en zor dakikalar" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Uzun zamandır ağlamıyorum. Çok özür diliyorum. Hiç alışık da değilim. Hayatta gülmek de var ağlamak da. Bazıları sıkıntıları ağlayarak bazıları da gülerek geçiriyor. Tekrar kusura bakmayın" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:38
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