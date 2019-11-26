Son Dakika Haberleri: Ece Erken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığım en zor dakikalar
Son Dakika Magazin Ece Erken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığım en zor dakikalar - Son Dakika Magazin

Ece Erken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığım en zor dakikalar

6 saat önce

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım tarihini "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan etti.

Ece Erken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Yaşadığım en zor dakikalar, System.String[]

Birleşmiş Milletler, 25 Kasım tarihini "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak ilan etti.


Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken ise bu konu hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.


Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Ece Erken, "Yaşadığım en zor dakikalar" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Uzun zamandır ağlamıyorum. Çok özür diliyorum. Hiç alışık da değilim. Hayatta gülmek de var ağlamak da. Bazıları sıkıntıları ağlayarak bazıları da gülerek geçiriyor. Tekrar kusura bakmayın" dedi.

Birleşmiş Milletler, Ece Erken, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:38 
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YORUMLAR (1)


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