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ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM - Son Dakika

ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

28.01.2022 12:22
ECE ERKEN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

SUNUCU Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı pozu takipçileri ile paylaştı.

SUNUCU Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı pozu takipçileri ile paylaştı.

Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu önceki gece Bakırköy'de bir balık restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin ölümü ile sarsılan Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi.Ece Erken 7 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze bilgilerini yayınladı. Erken, sonrasında ise eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı pozu takipçileri ile paylaştı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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