Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay çekilen pozları ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ece Erken'in '9 ay önce boşanmaya karar verdi' dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay çekilen pozları ortaya çıktı - Son Dakika Magazin

Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin karısıyla 4 ay çekilen pozları ortaya çıktı

11 dakika önce

Ece Erken'in bugünkü canlı yayınında "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında eşiyle kucak kucağa çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

Ece Erken'in

Ünlü sunucu Ece Erken, Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan aynı zamanda evli ve iki çocuk babası olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini ilan eden ve sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını söyleyen Ece Erken'in zor durumda bırakacak bir fotoğraf ortaya çıktı.

"9 AY ÖNCE BOŞANMA KARARI VERDİ"

Geçtiğimiz gün Mahmutyazıcıoğlu'yla yaşadığı aşk basına sızınca sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayında açıklama yapan Ece Erken, "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" dedi. Bunun üzerine gündemden düşmeyen Ece Erken bugün yaptığı açıklama da ise "9 ay önce boşanmaya karar verdiği için mahkeme açmış bir beyefendiyle görüştüğümü söylemiştim" dedi.

ECE'NİN SEVGİLİSİNİN KARISIYLA POZU ORTAYA ÇIKTI

Ece Erken'in günlerdir "Yasak aşk yaşamıyorum" dediği sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun geçtiğimiz Ekim ayında yani 4 ay önce eşi ve yakın dostlarıyla maç izlerken çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşini kucağında oturttuğu kare ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:45 
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