Ece Erken'in 'ambulans geç geldi' iddialarına İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama - Son Dakika

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eşi sunucu Ece Erken'in ambulansın geç geldiği iddialarına ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ambulans 7 dakika 43 saniyede olay yerine, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır" denildi.

Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eşi Sunucu Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ambulansın geç geldiğini iddia etmişti. Erken paylaşımında, "Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20'de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım" yazmıştı. Ece Erken'in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Ambulans 7 dakika 43 saniyede olay yerine ulaştı"

Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığını belirtilerek, "112 Komuta Kontrol Merkezi kayıtlarından elde ettiğimiz bilgilere göre, saat 00.39.21'de 'İki kişi vuruldu' açıklamalı ihbar, personelimiz tarafından alınmıştır. Saat 00.41.25'te adrese yakın iki ayrı merkezimizden ekiplerimiz yönlendirilmiştir. Ateşli silahla yaralanmış kişilerden ağır olan yaralıya olay yerine saat 00.47.04'te ilk varan ambulansımız tarafından acil müdahalesi yapılmış olup, saat 00.56.47'de olay yerinden ayrılmış ve saat 01.00'da hastaneye yolda tedavisi yapılarak (kalp masajı yapılarak) ulaştırılmıştır. Hastaya acil serviste 01.42'ye kadar müdahale edilmiş sonrasında EX kararı verilmiştir. İlk çağrı gelişi olan saat 00.39.21'den olay yerine ambulansımızın 7 dakika 43 saniyede ulaşmış olup, hastanın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, olay yerinden sağlık kuruluşuna 4 dakika 23 saniyede ulaştırılmıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen hasta kurtarılamamıştır. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL