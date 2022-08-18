Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediliyor - Son Dakika
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediliyor

18.08.2022 01:08
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediliyor

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı dava Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. 9 sanığın dinlendiği davaya mahkeme heyeti tarafından ara verilmişti. Duruşmanın 2'nci gününde sanıklar dinlenmeye devam ediliyor.

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlar hapis cezası talep edilmişti. 20 sanıktan 9'u heyet tarafından dinlenmişti. Mahkeme heyeti tarafından ara verilen duruşmanın 2'nci gününde sanıkların savunmaları ve avukatların beyanları dinlenmeye devam ediliyor.

Olaya ilişkin 20 sanıklı dava Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava dün başlamıştı. Dava bugün görülmeye devam ediliyor.

Bakırköy Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmada 10'u tutuklu 20 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da katıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Yeşilköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediliyor - Son Dakika

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