ECE ERKEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN MİRASINI REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI - Son Dakika
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ECE ERKEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN MİRASINI REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI

25.04.2022 18:31
ECE ERKEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN MİRASINI REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI

SUNUCU Ece Erken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan kalan mirası reddettiğini açıkladı.

SUNUCU Ece Erken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan kalan mirası reddettiğini açıkladı.

Bakırköy'de, 27 Ocak tarihinde Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyacızıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşini kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasından hak almayacağını ve resmi bir şekilde 'reddi miras' yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

HESAPLARINA BLOKE KONULMUŞ

Ece Erken avukatlarının yaptığı yazılı açıklamayı da sosyal medya hesabından paylaştı. Avukatlarının yaptığı yazılı açıklamada, Ece Erken'in malvarlığı üzerine haciz konulduğu ve şahsi hesaplarına bloke konulduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, "Müvekkilimizin içinde olmadığı ve bundan sonra da içinde olmak istemediği ve olmayacağı bu kötülüklerin kendisini manen daha fazla yıpratmasına da engel olmak amacıyla Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü şekilde kati surette kayıtsız ve şartsız reddedilmiştir" denildi.

"REDDİMİRAS YAPIYORUM"

Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ECE ERKEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN MİRASINI REDDETTİĞİNİ AÇIKLADI - Son Dakika


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