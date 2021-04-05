ECE ERKEN VE BİRCAN BALİ'YE BARBAROS ŞANSAL'A HAKARETTEN BİN 300'ER LİRA PARA CEZASI - Son Dakika

Özel bir televizyon programında sunucu olan Ece Erken ve Bircan Bali, 2019 yılında programda sarf ettikleri sözlerle Barbaros Şansal'a hakaret ettikleri gerekçesiyle bin 300'er lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Bircan Bali hakkında verilen adli para cezasını erteledi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Ece Erken ve Bircan Bali'nin programdaki sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu belirtildi. Sanıkların basın yoluyla alenen hakaret suçu işledikleri öne sürülen mütalaada, Ece Erken ve Bircan Bali'nin 3 ay 15'er günden 2 yıl 4'er aya kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi talep edildi.

BİRCAN BALİ HAKKINDAKİ CEZA ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ece Erken ile Bircan Bali'nin "Basın yoluyla alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı bin 300 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Bircan Bali hakkında daha önce kasıtlı bir suç işlememiş olması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanık Bali'nin 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasını da kararlaştırdı.

İDDİANAMEİddianamede, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı aracılığıyla temin edilen 8-13 ve 14 Mayıs 2019 tarihli programların yayın kaydının bilirkişi aracılığıyla çözümlemesinin yaptırıldığı anlatılmıştı. İddianamede, Bircan Bali ve Ece Erken'in savunmalarında, müştekiyi tanımadıklarını, husumetlerinin bulunmadığını, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştiri oluşturacak yorumlar yaptıklarını, yorumlarının suç unsuru içermediğini, bu nedenle suçlamaları kabul etmedikleri anlatılmıştı. Şüphelilerin suç tarihlerinde müştekiyi kastederek söyledikleri sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluştuğu ve sözlerin televizyon programında söylenmiş olmaları nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğunun da kabulü gerektiği belirtilmişti. Ece Erken ve Bircan Bali hakkında 3 ay 15'er günden 2 yıl 4'er aya kadar hapis cezası talep edilmişti.