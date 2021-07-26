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Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada uçuşuyor - Son Dakika

Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada uçuşuyor

26.07.2021 09:24

Ünlü sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekanda yemek yemiş ve gelen 20 bin TL'lik hesap üzerine tartışma çıktığını söylemişti. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü büyük olayda sandalyelerin havada uçuştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da gittikleri mekanda kavgaya karışmış ve olayın basına yansımasından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Ünlü sunucu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda gelen 19 bin 250 bin TL'lik hesaba sitem ettikleri için darbedildiklerini söylemişti.

SANDALYE FIRLATIYOR

Kısa sürede gündem olan ve polislerin müdahale ettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Videolarda adeta sinir krizine giren müşterilerden biri, karşı taraftaki kişiye sandalye fırlatıyor.

ECE ERKEN: ARKADAŞIMIZ DARBEDİLİRKEN EŞİM ARAYA GİRDİ

Gündeme bomba gibi düşen kavga olayının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Erken, 6 kişi için 19 bin 250 TL hesap ödediklerini ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun "Bu milleti dolandırmak" diyerek sitem ettiğini bunun üzerine de tartışma çıktığını söyledi. Olayı anlatan Erken, "Yanımızdaki arkadaşımız darbedilirken eşim araya girmiştir. Yani hesap ödememek için değil ödenen hesaba edilen sitem söz konusu... Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi bir kaş-göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz" dedi.

Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada uçuşuyor

Erken açıklamasının ardından ödenen hesabın faturasını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada uçuşuyor

KAVGANIN ÇIKTIĞI MEKAN FAİŞ FİYAT İDDİASINI YALANLADI

Ece Erken açıklamalarının ardından bir basın açıklaması yapan mekan ise fahiş fiyat iddiasını yalanladı. Mekandan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Mekanımızda iki misafirimiz arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan sözlü tartışma, üzücü bir arbede ve kavga ile sonuçlanmıştır. Olay daha fazla büyümeden arbedeye müdahale eden güvenlik ekibimiz, tatsız hadisenin taraflarını hızla mekan dışına almış, üzücü hadisenin büyümesine ivedilikle engel olmuştur. Tatsız kavganın mekan dışında da devam edebileceği endişemiz üzerine, Emniyet birimleri bizim tarafımızdan bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı mekana davet edilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında, bazı internet sayfalarında ve bir takım merdiven altı haber sitelerinde kavganın "fahiş hesap" sebepli olduğu iddiaları bizleri bir kez daha üzüntüye sevk etmiştir. Bu iddia kesinlikle yalandır."

Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada uçuşuyor
Hesap yüzünden darbedildiklerini söyleyen Ece Erken'e gittikleri mekandan jet yanıt: İddialar asılsız

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Yalıkavak, kavga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Erken ve eşinin adının karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Sandalyeler havada uçuşuyor - Son Dakika Magazin


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