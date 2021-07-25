Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü

Yıldız Tilbe'nin konserinde olay çıktı! Ece Erken ve eşi bir grupla kavga etti

Ayakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdilerde ününe ün katıyor

Bir anda yere yığıldı! İmam, cemaate namaz kıldırdıktan sonra vefat etti

"Vakalar artmaya devam edecek" diyen Mehmet Ceyhan: Sayıyı düşürmenin tek bir yolu var

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz ay uzun süredir aşk yaşadığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlendi. Sade bir törenle evlenen çift, dün Bodrum'daki bir mekanda sahneye çıkan Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti. Ancak çiftin güzel başlayan gecesi bir tartışma nedeniyle kötü bitti.

KAVGADA YARALANDILAR MI?

Ece Erken'in eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun bir grupla tartışması üzerine çıkan kavgada tabakların havada uçuştuğu hatta ikilinin yaralandığı ileri sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan haberlerde Ece Erken'in kaşının patladığı eşinin de dişlerini kırıldığı iddia edildi. Olay yerine jandarmanın geldiği ve Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun karakola giderek ifade verdiği de konuşulanlar arasında.

ECE'DEN FOTOĞRAFLI YANIT

Herhangi bir görüntünün olmadığı kavganın ardından bir açıklama yapmayan çift, yaralanma iddialarına fotoğrafla cevap verdi. Kaşının patladığı söylenen Erken eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak iddiayı yalanladı.