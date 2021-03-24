Son dakika haber! Ünlü model Ece Gürsel koronavirüse yakalandı
24.03.2021 13:23
Son dakika gündem haberine göre İdris Tiftikci İSTANBUL DHA Ünlü model ve şarkıcı Ece Gürsel, koronavirüse yakalandı.
İdris Tiftikci İSTANBUL DHA Ünlü model ve şarkıcı Ece Gürsel, koronavirüse yakalandı. Gürsel, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Koronavirüs testi yaptıran ve testi pozitif çıkan Ece Gürsel, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaştı . Gürsel "Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana. İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçla geçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum" dedi.
Son Dakika AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu