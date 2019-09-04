Ece haraç'a uluslararası davet
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü masa tenisi sporcusu Ece Haraç, ITTF tarafından '18 Yaşaltı Yüksek Performans Kampı'na davet edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
Kulübü masa tenisi sporcusu Ece Haraç, ITTF tarafından '18 Yaşaltı Yüksek Performans Kampı'na davet edildi.
Altyapısına verdiği önemle genç sporcuların tercihi haline gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü, Uluslararası arenada gündeme gelmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlıların genç sporcusu Ece Haraç Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından yüksek performans kampına davet edildi.
2018-2019 sezonunda mücadele ettiği turnuvalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üstüne çeken milli sporcu Ece Haraç, dünyanın en iyileri arasında yer alacak. ITTF tarafından yapılan davetle genç sporcu 10-16 Eylül
tarihlerinde Hırvatistan
'ın Sveti Martin kentinde dünyanın en iyi 14 genç sporcusunun yer aldığı '18 Yaşaltı Yüksek Performans Antrenman Kampı'na katılacak. Ece Haraç mevcut sıralamasını koruduğu takdirde 24 Kasım-1 Aralık
tarihlerinde Tayland
'da düzenlenecek 'Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye
'yi temsil edecek.
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