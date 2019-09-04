Son Dakika Haberleri: Ece haraç'a uluslararası davet
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Ece haraç'a uluslararası davet

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü masa tenisi sporcusu Ece Haraç, ITTF tarafından '18 Yaşaltı Yüksek Performans Kampı'na davet edildi.

Ece haraç'a uluslararası davet, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü masa tenisi sporcusu Ece Haraç, ITTF tarafından '18 Yaşaltı Yüksek Performans Kampı'na davet edildi.
Altyapısına verdiği önemle genç sporcuların tercihi haline gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Uluslararası arenada gündeme gelmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlıların genç sporcusu Ece Haraç Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından yüksek performans kampına davet edildi.
2018-2019 sezonunda mücadele ettiği turnuvalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üstüne çeken milli sporcu Ece Haraç, dünyanın en iyileri arasında yer alacak. ITTF tarafından yapılan davetle genç sporcu 10-16 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın Sveti Martin kentinde dünyanın en iyi 14 genç sporcusunun yer aldığı '18 Yaşaltı Yüksek Performans Antrenman Kampı'na katılacak. Ece Haraç mevcut sıralamasını koruduğu takdirde 24 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek 'Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
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