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Ece Haraç'tan ikincilik

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Ece Haraç, yıldız-genç milli takım seçme yarışlarında ikinci oldu.

Ece Haraç'tan ikincilik, System.String[]

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldız ve Genç Ferdi Milli Takım Seçme Yarışmaları Kocaeli'de tamamlandı.

12-13 Ekim tarihlerinde Şh. Polis Recep Topaloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapılan yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ece Haraç oynadığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Finalde rakibi Özge Yılmaz'a 3-2 skorla mağlup olan Ece Haraç turnuvayı gençler kategorisinde ikinci sırada tamamladı. Büyükşehirli diğer sporcular Bengisu Konuk, yıldızlar kategorisinde 8., Büşra Yıldız ise gençler kategorisinde 16. sırada yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:00 Kaynak: Bültenler
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