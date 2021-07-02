Ece Mahallesi Parselasyon Planı İlanı - Son Dakika

02 TEMMUZ 2021

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI

ECE MAHALLESİ 6093 NOLU ADA 3194/18. MADDE PARSELASYON PLANI İLANI

İlimiz Merkez Ece Mahallesi 63 pafta 6093 ada 1-2-3-4-5-6-12-13-14-15-16-17-18 nolu parselleri kapsayan alanda, dairemizce 3194 sayılı imar kanununun 18. madde imar uygulama çalışması yapılıp, Belediyemiz Encümeninin 29/06/2021 tarih ve 1692 sayılı kararı ile onaylanarak 02/07/2021 tarihinde başlamak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz panosunda ve Belediyemizin resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

1-Dağıtım Cetveli1

2-Dağıtım Cetveli2

3-Encümen Kararı

4-Özet Cetveli

5-Parselasyon Planı

Oluşturma Tarihi : 02 Temmuz, 2021

Okunma Sayısı : & 10