Ece Mumay'dan yeni şarkı "Senden Sonra" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ece Mumay'dan yeni şarkı 'Senden Sonra' - Son Dakika Magazin

Ece Mumay'dan yeni şarkı "Senden Sonra"

6 saat önce

14 yaşında Youtube'da açtığı kanalında yayınladığı parçalarla üne kavuşan Ece Mumay, 2 yıl önceki ilk albümünde yer alan "Vazgeç Gönül" adlı şarkıyla parladı.

Ece Mumay'dan yeni şarkı

14 yaşında Youtube'da açtığı kanalında yayınladığı parçalarla üne kavuşan Ece Mumay, 2 yıl önceki ilk albümünde yer alan "Vazgeç Gönül" adlı şarkıyla parladı. 75 milyon civarında resmi dinleme sayısına ulaşan şarkı, pop listelerinde ilk sıraya kadar yükseldi.


Ece Mumay'ın, yeni şarkısı "Senden Sonra"nın yapımını Dark'nDark Music üstlendi. Tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başlanan ve küçük bir bölümü rap tarzında Almanca olarak seslendirilen yeni şarkının düzenlemesini Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu yaptı. Ece Mumay'ın bir doktoru canlandırdığı zorlu sahneleri bulunan klibin yönetmenliğine ise Ferit Çetinkaya imza attı.


Profesyonel müzik yaşamına 18 yaşında atılan Ece Mumay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor. Müziğe 8 yaşında gitar çalarak başlayan genç şarkıcı, yoğun sahne ve konser çalışmalarını sürdürüyor.

Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:00 
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