ECE'NİN ANNESİ OTOPSİ RAPORU ARTIK ÇIKSIN, SORUMLULAR CEZASINI ALSIN - Son Dakika
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ECE'NİN ANNESİ OTOPSİ RAPORU ARTIK ÇIKSIN, SORUMLULAR CEZASINI ALSIN

29.09.2022 11:17

İZMİR'de restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya'nın annesi Hasret Mercankaya (33), Kızım hayatta olsaydı 6 yaşına girecekti.

İZMİR'de restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya'nın annesi Hasret Mercankaya (33), Kızım hayatta olsaydı 6 yaşına girecekti. Bir an önce otopsi sonucu çıksın, sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum dedi.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa (5) ve Ege (4) ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya ise hayati tehlikeyi atlatıp, 13 Haziran'da taburcu edildi.

Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor.

'DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ'

Kızının 28 Eylül'de doğduğunu belirten Hasret Mercankaya, otopsi raporunun hala çıkmamasını kabul etmediğini söyleyerek, Kızım yaşasaydı dün 6 yaşına girecekti. Otopsi raporu hala maalesef çıkmadı. İçim içimi yiyor. Sonucun çıkmasını bekliyorum. Oğlum Ege'nin sağlık durumu ise çok şükür iyi. İnşallah daha iyi olacak. Üzgünüz. Bir an önce şu otopsi sonucu çıksın ve sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum dedi.

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Kaynak: DHA

İzmir, Didim, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ECE'NİN ANNESİ OTOPSİ RAPORU ARTIK ÇIKSIN, SORUMLULAR CEZASINI ALSIN - Son Dakika

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