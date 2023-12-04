Ece Ronay'a ait bir güzellik merkezi daha kurşunlandı

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Önceki gün Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın bu sefer de Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. İş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

ESKİ EŞİNDEN ŞÜPHELENİYOR

Gebze'deki merkezine yapılan silahlı saldırının ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Ece Ronay, sorunlu bir şekilde ayrıldığı eski eşini hedef gösterdi. Saldırıda eski eşi Mehmet Bilir'i alakası olabileceğini söyleyen fenomen "Kimseyi zan altında bırakmak istemesem de bu eylemin kimlere hizmet ettiği aşikar. Bu olaya azmettirenler de dahil olmak üzere tüm faillerinin yakalanması için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.