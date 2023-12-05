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Ece Ronay, silahlı saldırıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika

Ece Ronay, silahlı saldırıyla ilgili ifade verdi

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Kadıköy'deki iş yerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili ifade verdi. Ronay, saldırganlardan şikayetçi olduğunu belirterek olaylarla hiçbir alakası olmadığını söyledi.

05.12.2023 - 10:00,  Güncelleme: 12:09
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Son günlerde eski eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ece Ronay'ın Gebze ve Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezlerine kurşunlu saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından ifade veren Ronay, saldırganlardan şikayetçi olduğunu olaylarla alakasının olmadığını söyledi.

"BENİ OLAYLARIN İÇİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine önceki gün düzenlenen silahlı saldırının ardından dün sabah saatlerinde Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine de kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Pazar günü kapalı olan merkezde, dün sabah iş yerine gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde iş yerine 3 merminin isabet ettiği belirlendi. Ece Ronay yaşanan saldırılarla ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Saldırganlardan şikayetçi olan Ronay ifadesinde, "Birileri, beni bu yaşanan olayların içine çekmeye çalışıyor. Benim bu olaylarla bir alakam yok" dediği öğrenildi. Ece Ronay, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Merkezleri kurşunlanan Ece Ronay konuştu: Benim alakam yok
Merkezleri kurşunlanan Ece Ronay konuştu: Benim alakam yok
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ece Ronay, silahlı saldırıyla ilgili ifade verdi - Son Dakika
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