Karantina dönemi boyunca disiplinli bir şekilde spor yapan Ece Seçkin, kısa taytı ve büstiyeri ile verdiği pozlarla karın kaslarını sergiledi.

"ZORLU AMA KEYİFLİYDİ"

Sosyal medyada oldukça aktif bir şekilde yer alan Ece Seçkin, fit ve iddialı görüntüsüyle yaptığı bu paylaşımına, "Egzersiz sonrası bir an. Zorlu ama keyifliydi. Şimdi daha zor şeyleri başarma zamanı." notunu düştü.

Seçkin'in bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü. Genç sanatçının pozlarına 100 bine yakın beğeni ve binlerce yorum geldi.