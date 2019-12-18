Son Dakika › Magazin › Ece Seçkin 'Bro' şarkısı ile İzmir'i sallayacak - Son Dakika Magazin
Ece Seçkin "Bro" şarkısı ile İzmir'i sallayacak
6 saat önce
Yaptığı şarkılarla dikkat çeken Ece Seçkin, İzmirli hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:58 Kaynak: İHA
Yaptığı şarkılarla dikkat çeken Ece Seçkin, İzmirli hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.
En son çıkardığı "Bro" şarkısı ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan şarkıcı Ece Seçkin, İzmir'in gözde eğlence mekanı Zoom'da sahneye çıkacak. 20 Aralık Cuma gecesi sahneye çıkacak olan sevilen şarkıcı, şarkılarıyla olduğu kadar dans ekibi ve şovlarıyla da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. İnternette izlenme rekorları kıran "Bro" şarkısını İzmir'de ilk kez seslendirecek olan Ece Seçkin, İzmirli hayranlarıyla bir araya geleceği için heyecanlı olduğunu söyledi. - İZMİR
Son Dakika İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu, mor hırkasıyla sosyal medyada gündem oldu Ünlü gurme Vedat Milor, takipçisine kargoyla konserve gönderdi