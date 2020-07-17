Ece Seçkin'den Acayip İyi - Son Dakika

Ece Seçkin'den Acayip İyi

Farklı imajı ve yenilikçi müzik tarzıyla özellikle yeni neslin takipçisi olduğu genç yıldız Ece Seçkin 'Acayip İyi' isimli single çalışmasını bugün(17.07.2020) sevenleriyle buluşturdu.

Gece yarısının ilk saniyelerinde YouTube'ta yayımlanan şarkı için normalleşme kuralları çerçevesinde dev bir prodüksiyon eşliğinde Murad Küçük yönetmenliğinde renkli bir klip çekildi. Söz Ayşen, müziği Kemal Şimşekay'a ait eserin düzenlemesini Ece Seçkin'e ilk günden bu yana prodüktörü olan müzisyen Ozan Doğulu yaptı.& ;

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Pandemi klibi yerine beklemeyi seçti& ;

Daha önce 16'sı da hit olmuş eser seslendiren genç yıldız Ece Seçkin bu yılı ilk single'ı 'Acayip İyi'yi pandemi nedeniyle Temmuz'a ertelemek zorunda kalmıştı. Çevresinden gelen klibi pandemi şartlarına göre çekme fikrini değerlendiren başarılı popstar kendi renkli imajı ve şarkının ritminin çok daha iyi bir klibi hak ettiğini düşünerek sokağa çıkma yasaklarının bitmesini bekledi. Yeni normalle birlikte kısa sürede hayal ettiği klibi Samsung desteğiyle 2 günde çekip hazır hale getirdi.& ;

Ozan Doğulu, Ece Seçkin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 00:42 

Son Dakika Magazin Ece Seçkin'den Acayip İyi - Son Dakika Magazin
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