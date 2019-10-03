Ece Seçkin gitti Aynur Aydın geldi!
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Gzone Dergisi'nin dün akşam düzenlediği geceye, Ece Seçkin konuk sanatçı olarak katılıp sahne alacaktı fakat son anda gelemeyeceğini söyleyince imdada Aynur Aydın yetişti!
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:40 Kaynak: Bültenler
İddialara göre Ece Seçkin, organizasyona saatler kala gelmeyeceğini bildirdi.
Gecenin imdadına ise şarkıcı Aynur Aydın yetişti ve davetlileri sevilen şarkılarıyla eğlendirdi!
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