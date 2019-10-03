Son Dakika Haberleri: Ece Seçkin gitti Aynur Aydın geldi!
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Ece Seçkin gitti Aynur Aydın geldi!

1 saat önce

Gzone Dergisi'nin dün akşam düzenlediği geceye, Ece Seçkin konuk sanatçı olarak katılıp sahne alacaktı fakat son anda gelemeyeceğini söyleyince imdada Aynur Aydın yetişti!

Ece Seçkin gitti Aynur Aydın geldi!, System.String[]

İddialara göre Ece Seçkin, organizasyona saatler kala gelmeyeceğini bildirdi.

Gecenin imdadına ise şarkıcı Aynur Aydın yetişti ve davetlileri sevilen şarkılarıyla eğlendirdi!

Aynur Aydın, Ece Seçkin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:40 Kaynak: Bültenler
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