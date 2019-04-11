Son Dakika Haberleri: Ece Seçkin Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi

Ece Seçkin Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi

56 dakika önce

Ece Seçkin gözyaşlarıyla tepki gösterdiİSTANBUL - Ece Seçkin, Ankara Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi ile ilgili tepkisini sosyal medyada yayınladığı video ile gösterdi.

Ece Seçkin gözyaşlarıyla tepki gösterdi

İSTANBUL - Ece Seçkin, Ankara Batıkent'te sokak köpeklerinin zehirlenmesi ile ilgili tepkisini sosyal medyada yayınladığı video ile gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde Ankara Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi ile ilgili Türkiye'de birçok kişi tarafından tepki gelmişti. Konu ile ilgili şarkıcı Ece Seçkin sosyal medyadan paylaştığı video ile gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Özür dilerim böyle bir video çekmek durumunda kaldığım için, lütfen hayvanlara zarar vermeyin onlara verdiğiniz şiddet çok büyük günah. Sebepsiz yere hayvanlara yaptığınız şiddet aynı zamanda biz insanlara da yaptığınız bir şiddet" dedi.
Böyle durumlarda genelde sosyal medyadan uzak kalmayı tercih ettiğini belirten Seçkin, "Çünkü çok etkileniyorum, bu gecede öyle benim için ve uyumam imkansız. Bırakın yemek bulmayı çoğu zaman içecek temiz su bile bulamayan gariban köpekleri açlıklarından vurarak zehirleyen zihniyet. Hiç mi vicdanınız yok bu kadar mı nefret dolusunuz. Bu şiddeti durdurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Yoksa hepimize yazıklar olsun" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:25 Kaynak: İHA
Ankara, Ece Seçkin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesi 5 Liradan Kapış Kapış Satılıyor Mehmet Günsür ve Beren Saat, Sette Hayatını Kaybeden İşçi İçin Taziye Mesajı Yayınladı AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:21:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ece Seçkin Gözyaşlarıyla Tepki Gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]